Зарина Ситдикова Застройщику участка на месте дома с Есениным в Перми одобрили установление зоны КРТ Параметры высотности зданий в квартале определит краевая Госинспекция по охране ОКН Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа одобрила заявление ООО «Квартал 137» об установлении зоны КРТ-12 на участке, ограниченном улицами Луначарского, Пушкина, Куйбышева и Комсомольским проспектом. Территория известна тем, что ранее здесь располагался долгострой корпуса медакадемии с портретом поэта Сергея Есенина.

Как напомнила представитель краевого минимущества, ранее по инициативе застройщика был заключён договор о комплексном развитии этой территории (КРТ), которым установлены предельные параметры и такие виды разрешённого использования, как многоэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание, площадки для занятий спортом, а также территория общего пользования и здравоохранения.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на территории в 33,5 тыс. кв. м ООО «Квартал 137» построит жилой дом, капитально отремонтирует части дорог по улицам Пушкина, Куйбышева и Луначарского, создаст внутри квартала бульварную часть с детскими игровыми площадками и малыми архитектурными формами.

Здесь также будет расположена детская поликлиника на 200 посещений в смену, а в пристройке к ней — помещение для рентгена. После строительства медучреждения девелопер передаст его в краевую собственность.

Глава регионального минимущества Лариса Ведерникова уточнила, что окончательные параметры проекта будут зафиксированы дополнительным соглашением.

«Мы ждём Инспекцию по охране объектов культурного наследия. После того как они согласуют высотность, объект попадает в зону охраны памятников: мы определим параметры фасадных решений, бульварной части, мест общего пользования. Тогда и будем готовы показать окончательную концепцию», — сказала Лариса Ведерникова.

Представитель госинспекции по охране ОКН Пермского края, который присутствовал на заседании, подтвердил, что соответствующие документы поступили в ведомство накануне, и их уже взяли в работу.

По данным минимущества, срок реализации проекта КРТ в квартале 137 — до 2034 года.

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