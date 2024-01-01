Институт культуры в Перми заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства На вуз пожаловались руководители охранных структур Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское УФАС получило обращение от Ассоциации «Координационный центр руководителей охранных структур (КЦ РОС) Пермского края», в котором указывается на возможные признаки нарушения Закона о защите конкуренции в действиях Пермского государственного института культуры при организации закупок охранных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Как оказалось, с 2021 по 2023 год институт заключил 14 контрактов с ООО «ЧОО «Борей», выбрав его в качестве единственного поставщика, на общую сумму более 12,3 млн руб., и это несмотря на то, что рынок охранных услуг в Перми отличается высокой конкурентоспособностью.

Пермское УФАС усмотрело в действиях вуза намеренное уклонение от конкурсных процедур и инициировало дело о нарушении антимонопольного законодательства. В Управлении считают, что вуз необоснованно ограничивал конкуренцию среди участников, игнорировал другие компании, которые могли бы предоставить услуги по более выгодной цене, что привело к нерациональным тратам бюджетных средств.

Если вуз признают виновным, ему могут грозить штрафные санкции.

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