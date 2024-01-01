Жители Пермского края стали тратить на мобильные игры в два раза больше времени И вошли в топ-20 регионов с высокой активностью геймеров Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В 2024 году жители Прикамья стали уделять более 12 часов в месяц мобильным играм, что является ростом на 95% по сравнению с 2023 годом. Аудитория таких мобильных приложений тоже увеличилась — в июле рост составил свыше 40% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на данные специалистов Yota, изучивших анонимный трафик пользователей на самые популярные мобильные игры.

Согласно исследованию, Пермский край занял 18-е место в списке самых активных геймерских регионов. В тройке лидеров — Москва, Санкт-Петербург и Уфа.

Более трети мобильного игрового трафика принадлежит пермякам 36-45 лет (34%). На втором месте находятся пользователи 26-35 лет, составившие 26% от общего объема трафика. Также 17% интернет-активности данного сегмента приходится на жителей 46-55 лет. Интересно, что мужская и женская аудитории практически поровну увлечены мобильными играми: мужчины составляют 52% всех игроков и используют 53% от общего объёма гигабайт, потраченного на игры.

В масштабах всей России за первые шесть месяцев 2024 года самой востребованной игрой по объёму трафика стала Mobile Legends, которая в прошлом году лишь замыкала тройку лидеров. В числе популярных также находятся онлайн-платформа для создания игр ROBLOX, Minecraft и сюжетная игра жанра «три в ряд» — Gardenscapes.

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