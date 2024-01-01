За семь месяцев в органы ФНС Прикамья поступило 286 тысяч деклараций Сумма налога, которую налогоплательщики заявили к уплате в бюджет, составила 1,5 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю подвело предварительные итоги декларационной кампании 2024 года. За первые семь месяцев в налоговые органы поступило 286 тыс. деклараций по форме № 3-НДФЛ, что на 3,3 тыс. деклараций больше, чем в аналогичный период 2023 года.

Сумма налога, которую налогоплательщики заявили к уплате в бюджет, составила 1,5 млрд руб., что соответствует прошлогоднему уровню.

В целях получения налоговых вычетов было подано свыше 250 тыс. деклараций.

В настоящее время налоговые органы занимаются камеральными проверками тех, кто в 2023 году осуществил продажу или получил в дар недвижимое имущество, но не отразил полученные доходы в своих декларациях.

В УФНС напомнили, что в этих случаях за несвоевременное представление декларации полагается штраф в 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц, а за неуплату НДФЛ — 20% от суммы недоимки.

В процессе налогового контроля налоговые органы могут потребовать от налогоплательщиков в течение пяти дней представить пояснения или документы. Если ответ не последует, налогоплательщика могут оштрафовать на сумму до 20 тыс. руб.

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