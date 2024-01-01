Прокуратура в Перми начала проверку сообщения о брошенной узнице концлагеря Поделиться Твитнуть

Лилия Дерябина

Аргументы и Факты

Прокуратура в Перми начала расследование по факту оставленной без заботы пожилой женщины, которая была узницей концлагеря, сообщает краевой надзорный орган.

Речь идёт о Лилии Дерябиной, 87-летней жительнице краевого центра. Как пишет сайт perm.aif.ru, у женщины непростая судьба: в детстве она пережила ужасы концлагеря и подвергалась пыткам.

13 августа Лилия Васильевна обратилась за помощью к директору «АиФ-Прикамье». Она рассказала, что осталась одна и не в состоянии самостоятельно содержать своё жильё или посещать магазин. Женщина отметила, что социальные работники перестали появляться и помогать ей по хозяйству.

15 августа стало известно, что прокуратура Орджоникидзевского района начала проверку на предмет нарушения прав этой пожилой женщины. Ведомство оценит действия или бездействие должностных лиц, ответственных за предоставление социальной помощи гражданке.

Если будут обнаружены нарушения, прокуроры предпримут необходимые меры реагирования.

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