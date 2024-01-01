Капитаном пермского БК «Парма» стал Станислав Ильницкий Поделиться Твитнуть

Станислав Ильницкий / фото: championat.com

Шестым капитаном в истории пермского баскетбольного клуба «Парма» стал самый опытный игрок команды Станислав Ильницкий. Об этом сообщили в пресс-службе БК.

«Я благодарен руководству и тренерскому штабу, что дали мне возможность быть капитаном в «Парме», — заявил Ильницкий в интервью. — Буду делать всё зависящее от меня в раздевалке, на площадке, в работе с молодыми. У нас сейчас очень интересный состав, ребята все перспективные, кто-то помоложе, кто-то опытнее, поэтому интересный сплав получается. Есть все шансы показать достойную, солидную, боевую игру».

Станислав Ильницкий также пригласил болельщиков на игры клуба в наступающем сезоне.

Станислав Ильницкий родился 24 февраля 1994 года в Белгороде. Играет на позиции тяжёлого форварда. Выступал за клубы «Химки», «Локомотив-Кубань», УНИКС. В мае 2023 года подписал трёхлетний контракт с «Пармой».

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