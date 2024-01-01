Рейтинг профессий с низкой конкуренцией в Прикамье возглавили врачи В тройку вошли токари и дворники Поделиться Твитнуть

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Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование соотношения спроса и предложения на рынке труда в Пермском крае, определив области, где найти работу проще всего.

В начале августа наименее конкурентными сферами стали «Розничная торговля» (1,2 резюме на вакансию), «Медицина и фармацевтика» (1,9), а также «Производство, сервисное обслуживание», «Рабочий персонал» и «Строительство, недвижимость» (по 2,1 резюме в каждой из этих областей), «Продажи и обслуживание клиентов» (2,4) и «Автомобильный бизнес» (2,8).

Среди специализаций конкуренция практически отсутствует для врачей (0,6 резюме на одну вакансию), токарей и дворников (по 0,7 резюме), а также для администраторов магазинов, поваров и специалистов по взысканию (по 0,9). Аналогичная ситуация наблюдается у автослесарей и продавцов-консультантов (по 1,1 резюме на вакансию).

В среднем конкуренция на рынке труда в Пермском крае в начале августа составила 3,2 резюме на вакансию.

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