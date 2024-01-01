Зарина Ситдикова В Перми компания поставила в больницу МВД рыбу неизвестного происхождения Пациентов стационара кормили не имеющей документов форелью Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

Специалисты управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю уличили ООО «Регион-поставка1» в передаче рыбы неизвестного происхождения в медицинское учреждение Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации надзорного органа, нарушения при оформлении ветеринарных документов были выявлены в ходе проверки автоматизированной информационной системы «Меркурий». Мониторинг показал, что с 7 марта по 30 июля 2024 года в журнал входной продукции компании-поставщика было добавлено 1,43 т мороженой форели без ветеринарных документов. Производителем рыбной продукции значилось ООО «Кронштадтская рыбная фабрика «Айсберг». При этом санитарное заключение имели только 155 кг форели, которые привезли поставщику с завода в Кронштадте в конце прошлого года.

Кроме того, выяснилось, что у рыбной продукции почти на три месяца была изменена дата выработки и продлён срок годности.

По данным Россельхознадзора, всю форель ООО «Регион-поставка1» направило в медико-санитарную часть МВД России по Пермскому краю (ул. Героев Хасана, 47а).

Управлением предпринимателю вынесено предостережение, уведомление о совершённых ошибках было направлено уполномоченному лицу и в комиссию по противодействию незаконному обороту пищевой продукции в Пермском крае.

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