Пермские чиновники высказались об угрозе разрушения дома по Куйбышева, 86 В одной из квартир здания может обвалиться потолок Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мэрии Перми прокомментировали ситуацию с угрозой обрушения потолка в многоквартирном жилом доме по ул. Куйбышева, 86.

По данным «Коммерсантъ-Прикамье», в районной администрации сообщили, что 13 августа на внеочередном заседании КЧС обсуждалась ситуация с состоянием дома, где ранее во время ремонта в квартире №6 было обнаружено разрушение несущей колонны и возникла угроза обрушения потолка.

Как пояснили в мэрии, по итогам совещания ТСЖ «Куйбышева, 86» предписали провести первичные противоаварийные мероприятия, а также инструментальное обследование дома силами специализированной организации с предоставлением заключения.

Кроме того, районные власти планируют инициировать заседание комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города. На заседании рассмотрят возможность временного расселения жителей первого подъезда. На первом этаже сейчас находится адвокатский офис, а также квартиры №6, 10 и 14.

История с домом по ул. Куйбышева, 86 началась более 10 лет назад. В 2013 году из-за образовавшихся трещин жильцов одного из подъездов срочно расселили. Впоследствии несущие конструкции здания были восстановлены, а жильцы вернулись в свои квартиры. После этого представители ТСЖ обратились в краевой Арбитражный суд и обязали ресурсоснабжающую компанию перенести теплотрассу на 2 м от фундамента дома. Суд удовлетворил эти требования, а вышестоящий отменил. Также жители дома обращались в Ленинский районный суд с требованием провести капитальный ремонт дома. Решение суда было принято в пользу жильцов в 2014 году.

Но в 2018 году администрация Перми предложила признать дом аварийным и снести его. ООО «Энергетик» подготовило экспертизу, согласно которой капитальный ремонт дома был нецелесообразен. Однако жильцы дома настаивали на проведении ремонтных работ.

В январе 2021 года администрация Перми объявила аукцион на капремонт этого дома. Начальная максимальная цена контракта составила 37,5 млн руб.

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