Елена Лодыгина журналист Ремонт дома на ул. Куйбышева, 86 оценили в 37,5 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми объявила аукцион на капитальный ремонт многоквартирного дома на ул. Куйбышева, 86. Начальная максимальная цена контракта составила 37,5 млн руб.

По условиям аукционной документации, подрядчик должен заменить канализационные, водопроводные и газопроводные трубы, заменить стояки, систему отопления, электрооборудование, усилить кирпичную кладку инъекционным способом, провести демонтаж элементов фасада и перекрытий, усилить металлические балки с первого по пятый этажи, устроить железобетонный пол с гидроизоляцией, восстановить перекрытия над вторым, третьим и четвёртыми этажами. Срок выполнения работ — 330 календарных дней.

Напомним, в 2013 году из-за образовавшихся трещин один из подъездов дома №86 на ул. Куйбышева был срочно расселён. Впоследствии несущие конструкции здания были восстановлены, а жители вернулись в свои квартиры. После этого представители ТСЖ обратились в краевой Арбитражный суд и обязали ресурсоснабжающую компанию перенести теплотрассу на 2 м от фундамента дома. Суд удовлетворил эти требования, а вышестоящий отменил. Также жители дома обращались в Ленинский районный суд с требованием провести капитальный ремонт дома. Решение суда было принято в пользу жильцов в 2014 году.

Но в 2018 году администрация Перми предложила признать дом аварийным и снести его. ООО «Энергетик» подготовило экспертизу, согласно которой капитальный ремонт дома был нецелесообразен. Однако жильцы дома настаивали на проведении ремонтных работ.

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