В Перми иномарка врезалась в междугородный автобус Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

В Перми произошла серьёзная авария с участием иномарки и междугородного автобуса.

Инцидент случился на шоссе Космонавтов 14 августа в утренние часы. Фото столкновения публикуют пермские паблики. На снимках можно увидеть повреждённый «Рено», который вылетел на тротуар и снёс ограждение, отделяющее его от дороги. Отмечается, что автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом «Пермь—Чайковский».

Сайт perm.aif.ru обратился за комментариями в УМВД России по Перми. В пресс-службе городской полиции подтвердили, что авария произошла 14 августа примерно в 8:20 с участием автомобиля «Рено Дастер». По предварительным данным, водитель не убедился в безопасности манёвра при перестроении в правый ряд и столкнулся с автобусом «Ютонг».

В полиции отметили, что в результате происшествия никто не пострадал, однако транспортные средства получили механические повреждения. В настоящее время следственные действия продолжаются для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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