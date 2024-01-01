В Пермском крае осуждённых отправят работать в больницы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Красновишерском городском округе Пермского края нарушителей общественного порядка обяжут выполнять работы в больницах. Соответствующее решение размещено на сайте местной администрации. Об этом сообщает «Рифей».

В частности, осуждённых направят в Красновишерскую центральную районную больницу, включая филиалы в сёлах Березовая Старица, Булатово, Вая, Велс, Вишегорск, Мутиха, Усть-Язьва, Верх-Язьва, Северный Колчим, Цепел, а также в деревнях Антипина, Бычина, Ванькова. Исключение составит детская поликлиника.

Кроме того, осуждённые также будут трудиться в таких организациях, как МУП «Комус», ООО «Жилищно-коммунальное обслуживание населения», муниципальная управляющая компания «Жилсервис», МУП «Водоканал-1», администрирование Красновишерского городского округа, а также в МКУ «Красновишерское жилищно-коммунальное хозяйство» и акционерном обществе «Почта России».

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