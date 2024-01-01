Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пермский край собирается участвовать в новом нацпроекте «Инфраструктура для жизни»
Он предполагает обновление жилья, коммунальной инфраструктуры и общественного транспорта
На заседании правительства Пермского края 14 августа губернатор Дмитрий Махонин, предваряя рассмотрение основных вопросов повестки, сообщил, что в настоящее время формируется новый национальный проект — «Инфраструктура для жизни», направленный на создание комфортной и безопасной среды обитания граждан РФ. В его рамках планируется обновление жилья и коммунальной инфраструктуры, а также общественного транспорта.
«Нам важно здесь максимально активно поучаствовать, — сказал глава региона, — потому что как раз сейчас идёт наполнение перечня опорных населённых пунктов, которые будут являться точками роста».
Правительство края подготовило необходимую заявку, сейчас ожидается включение в работу крупных городов региона. Губернатор поручил сделать максимум, чтобы все они были включены в работу нацпроекта.
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