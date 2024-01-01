Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Расписание в пермских школах будет составлять искусственный интеллект «Маруся» и «Алиса» расскажут о домашних заданиях Поделиться Твитнуть

В преддверии нового учебного года правительство Пермского края обсудило на своём заседании 14 августа работу Электронной пермской образовательной системы (ЭПОС) – региональной разработки на базе отечественной платформы «Сферум».

Основной доклад делал министр цифрового развития Пермского края Пётр Шиловских.

Система ЭПОС работает уже пять лет, однако каждый год в ней появляются новшества. ЭПОС позволяет отслеживать образовательный трек от детского сада до вуза, даёт доступ к электронным дневникам и журналам, цифровым учебникам и другому образовательному контенту, позволяет проводить видеоуроки, вести классные и родительские чаты.

В нынешнем году впервые включён модуль автоматического составления расписания занятий с использованием искусственного интеллекта, этот функционал уже доступен 70% школьных образовательных учреждений Пермского края.

Ещё одно новшество наступающего учебного года – цифровой помощник пользователей ЭПОС. Он будет ставить ребёнку образовательные цели, следить за их достижением и формировать прогноз успеваемости. Протестированы и станут доступны в новом учебном году голосовые помощники «Маруся» и «Алиса», они смогут рассказать родителям и ученикам о домашних заданиях.

Сегодня цифровой контур образовательной системы Прикамья подразумевает 100%-ное подключение школ к интернету, даже в самых отдалённых населённых пунктах. 62% школ полностью оборудованы по стандарту «цифровая школа». ЭПОС, которым пользуется более 1 млн жителей Прикамья, является существенной частью этого контура. За прошлый учебный год прикамские ученики и их родители воспользовались сервисами ЭПОСа более полумиллиона раз.

Дополняя доклад коллеги, министр образования Пермского края Раиса Кассина сообщила, что внедрение ЭПОСа избавило учителей от излишней бумажной работы, так, на 60% разгрузило их при составлении уроков, а проверка тестов проводится полностью в цифровом режиме. Трудозатраты по подготовке олимпиад снизились в два раза.

По словам главы минобра, ЭПОС интегрирован в федеральную систему «Моя школа» и признан одной из лучших электронных образовательных систем в России.

Министр образования также сообщила, что на обновление компьютеров в школах Пермского края направлено из бюджета более 200 млн руб. в год.

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