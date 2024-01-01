Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Расписание в пермских школах будет составлять искусственный интеллект
«Маруся» и «Алиса» расскажут о домашних заданиях
В преддверии нового учебного года правительство Пермского края обсудило на своём заседании 14 августа работу Электронной пермской образовательной системы (ЭПОС) – региональной разработки на базе отечественной платформы «Сферум».
Основной доклад делал министр цифрового развития Пермского
края Пётр Шиловских.
Система ЭПОС работает уже пять лет, однако каждый год в ней
появляются новшества. ЭПОС позволяет отслеживать образовательный трек от
детского сада до вуза, даёт доступ к электронным дневникам и журналам, цифровым
учебникам и другому образовательному контенту, позволяет проводить видеоуроки,
вести классные и родительские чаты.
В нынешнем году впервые включён модуль автоматического
составления расписания занятий с использованием искусственного интеллекта, этот
функционал уже доступен 70% школьных образовательных учреждений Пермского края.
Ещё одно новшество наступающего учебного года – цифровой
помощник пользователей ЭПОС. Он будет ставить ребёнку образовательные цели,
следить за их достижением и формировать прогноз успеваемости. Протестированы и
станут доступны в новом учебном году голосовые помощники «Маруся» и «Алиса», они
смогут рассказать родителям и ученикам о домашних заданиях.
Сегодня цифровой контур образовательной системы Прикамья
подразумевает 100%-ное подключение школ к интернету, даже в самых отдалённых
населённых пунктах. 62% школ полностью оборудованы по стандарту «цифровая
школа». ЭПОС, которым пользуется более 1 млн жителей Прикамья, является
существенной частью этого контура. За прошлый учебный год прикамские ученики и
их родители воспользовались сервисами ЭПОСа более полумиллиона раз.
Дополняя доклад коллеги, министр образования Пермского края
Раиса Кассина сообщила, что внедрение ЭПОСа избавило учителей от излишней
бумажной работы, так, на 60% разгрузило их при составлении уроков, а проверка
тестов проводится полностью в цифровом режиме. Трудозатраты по подготовке
олимпиад снизились в два раза.
По словам главы минобра, ЭПОС интегрирован в федеральную
систему «Моя школа» и признан одной из лучших электронных образовательных
систем в России.
Министр образования также сообщила, что на обновление
компьютеров в школах Пермского края направлено из бюджета более 200 млн руб. в
год.
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