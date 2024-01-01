Два должника из Пермского края заплатили 2,7 млн рублей после запрета выезда за границу Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В июле 2024 года сотрудники ГУФССП России по Пермскому краю завершили два исполнительных дела, сумма которых составила 2,7 млн руб. Об этом пишет ВЕТТА.

В отделе судебных приставов по Соликамску и Соликамскому району было инициировано исполнительное производство по взысканию долга около 1,5 млн руб. ещё в 2013 году. Однако для того, чтобы выехать за границу, должнику пришлось погасить всю задолженность сразу.

В Дзержинском районе Перми в рамках исполнительного дела о взыскании долга в пользу АО «Тойота Банк» было принято решение запретить должнику выезд за пределы Российской Федерации. Узнав о данном ограничении, мужчина оперативно выплатил всю задолженность в размере 1 млн 200 тыс. руб.

В пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю отметили, что запрет на выезд за границу остаётся одним из самых эффективных методов воздействия на должников.

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