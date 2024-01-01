Зарина Ситдикова В Перми дан старт всероссийской благотворительной акции «Дети вместо цветов» Она направлена на помощь тяжелобольным ребятам Поделиться Твитнуть

Фонд «Берегиня»

В преддверии 1 сентября пермский благотворительный фонд «Берегиня» в седьмой раз присоединился к масштабной всероссийской акции «Дети вместо цветов» (6+). Её участники объединяются, чтобы помочь выздороветь тяжелобольным ребятам. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Участники акции вместо нескольких букетов ко Дню знаний дарят учителю лишь один от всего класса, а сэкономленные средства направляют на помощь детям. Благотворительный фонд «Берегиня» приглашает школьников, их родителей и учителей присоединиться к инициативе. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте дети-цветы.рф.

Всем участникам акции будет доступна специальная атрибутика: лента для букета, флажки для детей на праздничную линейку. Кроме того, для ребят приготовлены сюрпризы от фонда и возможность выиграть ценный подарок.

«Ежегодно акцию поддерживают не только всё большее количество школьников и учителей, но и наших партнёров. В этом году среди участников-классов мы разыграем три подарка: это поход в кинотеатр, урок плавания в бассейне и экскурсия на телевизионную студию», — рассказала координатор акций и мероприятий фонда «Берегиня» Надежда Скворцова.

По информации фонда, за предыдущие годы в акции приняли участие более 20 тыс. человек со всего Пермского края. Благодаря им на помощь детям было направлено порядка 2,5 млн руб. В этом году средства позволят поддержать трёх детей-подопечных «Берегини». Это Максим Костарев, страдающий от острого промиелоцитарного лейкоза, Маша Дерюшева, которая прошла лечение от онкозаболевания и нуждается в комплексной реабилитации, а также Даша Кирьянова с диагнозом «тугоухость 2-сторонняя 2-й степени», нуждающаяся в дорогих слуховых аппаратах.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в Прикамье проводится аналогичная акция «Цветы жизни» (6+) от благотворительного фонда «Дедморозим». Собранные в рамках неё средства идут на срочные сборы для проведения операций, авиаперелёты для тяжелобольных детей и работу проекта «Вернуть будущее» (6+), который позволяет детям-сиротам с инвалидностью не попадать в интернаты, а поступать в колледжи и вузы, арендовать жильё, работать и быть полноценными членами общества.

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