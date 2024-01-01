Экс-руководителей «Пермгорэлектротранса» освободили из-под стражи Сергей Семушев и Андрей Волосатых находились в СИЗО полгода Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Ленинского районного суда Перми

Бывшего начальника автопарка МУП «Пермгорэлектротранс» Сергея Семушева и руководителя финансово-экономического отдела предприятия Андрея Волосатых освободили из-под стражи. Такое решение 13 августа принял судья Ленинского районного суда Перми Олег Порошин.

Как ранее писал «Новый компаньон», экс-руководители предприятия обвиняются в получении через посредника денег (группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Следствие считает, что обвиняемые получили взятку от представителя организации, занимающейся оптовой и розничной торговлей автодеталями, техническим обслуживанием и ремонтом транспортных средств.

В ходе судебного заседания 13 августа следователь просил продлить Волосатых и Семушеву срок содержания под стражей на 2 месяца и 15 суток, а всего до 12 месяцев, то есть до 31 октября 2024 года, пояснив, что оснований для отмены или изменения меры пресечения на более мягкую не нет, поскольку оба обвиняются в совершении особо тяжкого преступления коррупционной направленности и могут оказать давление на других участников уголовного судопроизводства, включая свидетелей по делу — сотрудников МУП «Пермгорэлектротранс».

Защита, напротив, ходатайствовала об изменении обвиняемым меры пресечения на более мягкую — домашний арест или подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В итоге постановлением Ленинского районного суда Перми экс-руководителям предприятия была избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Судья Олег Порошин сообщил, что предварительное расследование по уголовному делу окончено, а в материалы дела не были представлены данные о том, что кто-либо из обвиняемых предпринимал попытки воздействия на других участников дела, либо скрыл своё имущество от ареста.

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