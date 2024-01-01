Зарина Ситдикова Суд оставил под стражей до августа сотрудников «Пермгорэлектротранса» Экс-руководители предприятия находятся в СИЗО уже полгода Поделиться Твитнуть

Бывший начальник автопарка МУП «Пермгорэлектротранс» Сергей Семушев и руководитель финансово-экономического отдела предприятия Андрей Волосатых останутся под стражей до 16 августа. Такое решение сегодня принял Ленинский районный суд Перми. Об этом сообщается на странице учреждения ВКонтакте.

Следователь по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ просил продлить срок пребывания обвиняемых в СИЗО, пояснив, что оснований для отмены или смягчения меры пресечения не имеется. Следствие считает, что Сергей Семушев и Андрей Волосатых долгое время на систематической основе использовали свои должностные полномочия против интересов службы, и они могут оказать давление на свидетелей и других обвиняемых по уголовному делу.

Решением Ленинского суда ходатайство было удовлетворено, срок содержания бывших руководителей «Пермгорэлектротранса» был продлён в общей сложности до девяти месяцев и 16 суток. Постановление суда в законную силу не вступило.

Напомним, Сергей Семушев и Андрей Волосатых обвиняются в коррупции (п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, обвиняемые получили взятку от представителя организации, занимающейся оптовой и розничной торговлей автодеталями, техническим обслуживанием и ремонтом транспортных средств.

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