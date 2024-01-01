В Пермь привезут более 500 новых автобусов Они будут разной вместимости Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По словам главы Перми Эдуарда Соснина, в краевую столицу планируется привезти более 500 новых автобусов разной вместимости. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пермского градоначальника.

Вопрос о поставках в Пермь нового транспорта Эдуард Соснин обсудил с перевозчиками и производителями общественного транспорта (Группы «ГАЗ», Bakulin Motors Group, МАЗ и КамАЗ).

«По предварительным оценкам, Перми необходимо более 500 автобусов различных классов вместимости», – отметил чиновник.

Эдуард Соснин также сообщил, что представители заводов-изготовителей готовы работать с Пермью, однако для поставок большого объёма техники им необходимо заранее планировать загрузку производственных мощностей.

Напомним, ранее пермский градоначальник сообщил, что в требования новых контрактов на обслуживание автобусных маршрутов Перми внесут дополнительные пункты, касающиеся удобства оплаты проезда, безопасности пассажиров и температурных условий в салонах. В частности, увеличат количество валидаторов и установят тревожные кнопки, а работа кондиционеров в салонах будет контролироваться удалённо.

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