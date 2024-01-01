Зарина Ситдикова В городском транспорте Перми увеличат количество валидаторов и установят тревожные кнопки Работа кондиционеров в салонах будет контролироваться удалённо Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

В требования новых контрактов на обслуживание автобусных маршрутов Перми внесут дополнительные статьи, касающиеся удобства оплаты проезда, безопасности пассажиров и температурных условий в салонах. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава города Эдуард Соснин.

По словам мэра, предстоящие изменения власти Перми обсудили с действующими перевозчиками, работающими на городских маршрутах.

«Несмотря на то, что опыт Перми в организации работы общественного транспорта высоко оценивается на федеральном уровне, всегда есть над чем работать… Специалисты департамента транспорта собрали обратную связь от пассажиров и перевозчиков, а также провели анализ слабых мест действующих контрактов, чтобы учесть их при перезаключении», — пояснил градоначальник.

Как отметил Эдуард Соснин, при этом в контрактах сохранятся и действующие требования: возраст автобусов не старше пяти лет, доступная среда, навигационное оборудование, учёт пассажиропотока и пр.

В ходе обсуждения было принято решение о том, что нужно увеличить количество валидаторов с четырёх до шести штук. Дополнительно планируется оснастить автобусы bluetooth-маячками для их интеграции с приложением «Транспортная карта Пермь», чтобы пассажиры могли автоматически оплачивать проезд без сканирования QR-кода.

Кроме того, системы кондиционирования воздуха решено контролировать удалённо. Для этого нужно ставить в машинах двойное остекление.

За безопасность во время поездок будут отвечать тревожные кнопки и системы видеонаблюдения с возможностью дистанционного доступа для быстрого реагирования правоохранительных органов.

Помимо этого, обязательным станет использование техники на газу, включая особо большой класс автобусов. Исключение — малый класс.

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