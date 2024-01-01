В Перми пострадавший в аварии мотоциклист находится в тяжёлом состоянии Жёсткое ДТП произошло на Коммунальном мосту из-за пьяного водителя легковушки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Один из мотоциклистов, пострадавших в ДТП на Коммунальном мосту в Перми на прошлой неделе, до сих пор находится в больнице. Он в крайне тяжёлом состоянии. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе краевого минздрава.

«Пациент продолжает лечение в условиях стационара, его состояние оценивается как крайне тяжёлое», — отметили в ведомстве.

Как ранее писал «Новый компаньон», вечером 8 августа на Коммунальном мосту произошла жёсткая авария, в которой пострадали водители двух мотоциклов. Причиной ДТП стал водитель автомобиля Lada Xray 1990 г.р. Он выехал на встречную полосу и устроил ДТП. Сначала легковушка врезалась в мотоцикл KMT Super Adventure, которым управлял мужчина 1997 г.р., а после легковой автомобиль влетел в ограждение и зацепил второй мотоцикл, Triumph, с водителем 1985 г.р.

В итоге водителей обоих мотоциклов госпитализировали.

Сообщалось, что одного из пострадавших отвезли в больницу со сломанными рёбрами, тазом и ногами. У мужчины диагностировали также внутреннее кровотечение. Водитель второго мотоцикла повредил ногу — его отправили в травмпункт.

В отношении водителя легковушки составили протокол по ст. КоАП РФ за отказ пройти освидетельствование на опьянение. За это ему сейчас грозит штраф 30 тыс. руб. и лишение водительских прав от полутора до двух лет.

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