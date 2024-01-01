В жёсткой аварии на Коммунальном мосту Перми пострадали два мотоциклиста Один находится в тяжёлом состоянии в больнице Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал ЧП Пермь

На Коммунальном мосту в Перми произошла жёсткая авария, в которой пострадали водители мотоциклов. Как выяснилось, водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу движения и устроил ДТП. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу полиции.

В ведомстве пояснили, что вечером 8 августа в направлении ул. Окулова двигался автомобиль Lada Xray, под управлением водителя 1990 г.р. Он выехал на полосу встречного движения и врезался в мотоцикл KMT Super Adventure, которым управлял мужчина 1997 г.р. После столкновения легковой автомобиль влетел в ограждение и зацепил второй мотоцикл Triumph с водителем 1985 г.р.

В итоге водителей мотоциклов с травмами различной степени госпитализировали.

В отношении водителя легковушки составили протокол по ст. КоАП РФ за отказ пройти освидетельствование на опьянение.

Один из пострадавших сейчас находится в больнице со сломанными рёбрами, тазом и ногами. У мужчины также внутреннее кровотечение. Водитель второго мотоцикла повредил ногу — его отправили в травмпункт.

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