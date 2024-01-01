Пермский самокатчик попал в ДТП с автомобилем рядом с гипермаркетом «Семья» Водитель СИМа не спешился на пешеходном переходе Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Утром 13 августа в Перми произошла авария, участниками которой стали электросамокат и автомобиль Volkswagen Polo. Изначально информацию об инциденте распространили местные телеграм-каналы. Говорилось, что ДТП произошло около гипермаркета «Семья».

Издание perm.aif.ru запросило информацию об инциденте в Управлении МВД России по Перми. В полиции подтвердили факт ДТП и пояснили, что она произошла в 9:05.

По данным ведомства, автомобиль Volkswagen Polo ехал по ул. Революции со стороны ул. Островского. В ходе движения водитель иномарки врезался в электросамокат Ninebot, которым управлял мужчина 1991 г.р.

Предварительно установлено, что водитель самоката не спешился перед тем, как пересечь пешеходный переход. В полиции сайту отметили: водитель СИМа ехал на запрещающий сигнал светофора.

В итоге пострадал водитель электросамоката — его отвезли в больницу. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

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