Главой ГКУ «Гражданская защита» в Прикамье стал Дмитрий Балмашев

Он является подполковником МЧС

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Балмашев

Фото: vk.com/mtb_permkrai

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов официально представил сотрудникам ведомства нового руководителя ГКУ «Гражданская защита». Им стал подполковник внутренней службы Дмитрий Балмашев, который ранее долгие годы работал в системе МЧС России.

Дмитрий Балмашев родился в Перми. В 2007 году окончил Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, а в 2022-м получил высшее юридическое образование.

С 2002 по 2022 год проходил службу в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации, занимал руководящие должности в органах государственного пожарного надзора.

С 2022 по 2024 год был главой подведомственного учреждения минтербеза Прикамья — КГБУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Пермского края».

Дмитрий Балмашев женат, воспитывает троих дочерей.

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