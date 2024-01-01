Главой ГКУ «Гражданская защита» в Прикамье стал Дмитрий Балмашев Он является подполковником МЧС Поделиться Твитнуть

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов официально представил сотрудникам ведомства нового руководителя ГКУ «Гражданская защита». Им стал подполковник внутренней службы Дмитрий Балмашев, который ранее долгие годы работал в системе МЧС России.

Дмитрий Балмашев родился в Перми. В 2007 году окончил Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, а в 2022-м получил высшее юридическое образование.

С 2002 по 2022 год проходил службу в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации, занимал руководящие должности в органах государственного пожарного надзора.

С 2022 по 2024 год был главой подведомственного учреждения минтербеза Прикамья — КГБУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Пермского края».

Дмитрий Балмашев женат, воспитывает троих дочерей.

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