Заболеваемость COVID-19 в Пермском крае за неделю выросла на 29,2% Госпитализированы 22 человека Поделиться Твитнуть

На территории Пермского края за прошедшую неделю с 5 по 11 августа 2024 года выявлено 170 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей вырос на 29,2%, составив 6,5 на 100 тыс. населения. В Перми за последние семь дней зарегистрирован 81 случай, что составляет 47,6% от числа заболевших в крае. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным федерального проекта «Стопкоронавирус», за тот же период в Прикамье были госпитализированы 22 пациента с COVID-19, летальных случаев не зарегистрировано, выздоровели 132 человека.

Всего в России за прошлую неделю заболели 9943 человека, в больницы попали 1100, скончались 14. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тыс. населения составил 7,01 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 29,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 59 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах — более чем в среднем по стране.

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