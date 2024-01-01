В Пермском крае умер один из самых опытных врачей-фтизиатров Рудольф Коростелёв Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае от продолжительной болезни на 86-м году жизни скончался врач-фтизиатр с полувековым стажем Рудольф Коростелёв. Об этом сообщили в ГБУЗ ПК «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр» (КФМЦ).

Рудольф Коростелёв родился 11 декабря 1938 года. Окончил Пермский медицинский институт в 1961 году, получив диплом врача с военной специализацией капитан медицинской службы. После учёбы он начал свою карьеру в туберкулёзном диспансере Кудымкара, работал врачом-рентгенологом.

За время его работы в учреждении был открыт новый корпус тубдиспансера. Он стал инициатором создания бактериологической лаборатории, открытой в 2004 году, и организовал работу передвижного флюорографа в округе. Общий стаж Коростелёва составил 50 лет, из которых 40 лет он возглавлял диспансер.

«Рудольф Анемподистович был главным внештатным фтизиатром округа и внёс значительный вклад в развитие фтизиатрической службы в Коми-Пермяцком округе, пользовался уважением среди коллег», — отметили в КФМЦ.

Врач получил медали «За трудовое отличие» и «Ветеран труда», а также был отмечен почётными грамотами от Минздрава.

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