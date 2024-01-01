В Прикамье потратят миллион рублей на выдворение нелегальных мигрантов На эту сумму им купят билеты на самолёт, поезд или автобус Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Главное управление ФССП по Пермскому краю объявило электронный аукцион на поиск подрядчика, который сможет по минимальной цене до конца 2024 года обеспечивать проездными документами иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы РФ. Итоги аукциона будут подведены 22 августа. Максимальная цена контракта — 1,2 млн руб. На публикацию на портале Госзакупок обратил внимание «Рифей».

Как сказано в документации, исполнитель должен будет оказывать услуги по оформлению, переоформлению и в случае необходимости возврату авиабилетов эконом-класса на рейсы международных воздушных линий всех перевозчиков, а также билетов на поезда и автобусы.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в первом полугодии 2024 года из Пермского края на родину принудительно были возвращены 336 иностранных граждан, что в пять раз превышает цифры аналогичного периода прошлого года.

Наибольшее количество выдворенных составили граждане Таджикистана — 142 человека, за ними следуют уроженцы Узбекистана — 119 человек. Также среди нелегально находившихся на территории региона были граждане Азербайджана, Туркменистана, Кыргызстана, Казахстана, Армении и Молдавии. Кроме того, на родину вернулись жители Ближнего Востока из Афганистана и Ирака.

Все выдворенные лица проживали и работали в Пермском крае без необходимых документов, удостоверяющих их право на пребывание и трудовую деятельность в России.

















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