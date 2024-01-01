Число депортированных из Прикамья мигрантов выросло в пять раз Наибольшее количество выдворенных составили граждане Таджикистана Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В первом полугодии 2024 года из Пермского края на родину принудительно возвращены 336 иностранных граждан, что в пять раз превышает цифры аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Наибольшее количество выдворенных составили граждане Таджикистана — 142 человека, за ними следуют уроженцы Узбекистана — 119 человек. Также среди нелегально находившихся на территории региона были граждане Азербайджана, Туркменистана, Кыргызстана, Казахстана, Армении и Молдавии. Кроме того, на родину вернулись жители Ближнего Востока из Афганистана и Ирака.

Все выдворенные лица проживали и работали в Пермском крае без необходимых документов, удостоверяющих их право на пребывание и трудовую деятельность в России. Они были признаны виновными в нарушении миграционного законодательства, и их выдворение было оформлено с соответствующими отметками в их паспортах, что на пять лет запрещает им возвращение в РФ.

В ближайшее время судебные приставы планируют выдворить ещё восемь нелегальных мигрантов, которые ожидают выезда в Центре временного содержания.

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