По итогам семи месяцев погрузка на железной дороге в Пермском крае выросла на 19,3% Больше всего было отправлено химических и минеральных удобрений Поделиться Твитнуть

РЖД

С января по июль 2024 года объём грузов, отправленных по сети ОАО «РЖД» в Пермском крае, достиг 28,1 млн тонн, что на 19,3% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.

В частности, железнодорожным транспортом было отправлено: химических и минеральных удобрений – 10,7 млн тонн (увеличение в 1,3 раза по сравнению с январем-июлем 2023 года), промышленных сырьевых материалов и формовочных изделий – 5,6 млн тонн (увеличение в 1,6 раза), нефти и нефтепродуктов – 4,7 млн тонн (-0,7%), строительных материалов – 2,5 млн тонн (-9,8%), химических веществ и соды – 1,4 млн тонн (-1,9%), кокса – 1,1 млн тонн (+3,3%), цемента – 490,1 тыс. тонн (+8,2%), лесных грузов – 330 тыс. тонн (+8,7%).

В июле 2024 года объём погрузки в Пермском крае составил 4 млн тонн (-0,3%).

По данным Свердловской железной дороги, в июле погрузка составила 11,5 млн тонн, а за семь месяцев 2024 года – 82,2 млн тонн.

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