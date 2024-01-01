На неделе жители Прикамья сильнее почувствуют приближение осени Поделиться Твитнуть

фото: Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

На этой неделе жители Пермского края почувствуют приближение осени: температура воздуха станет более низкой, а небо будет покрыто плотными облаками. Днём температура не поднимется выше +16…+18 градусов. Об этом сообщает ВЕТТА, ссылаясь на метеорологические прогнозы.

В северных частях региона температура останется в пределах нормы, тогда как на юге ожидается понижение на 1-1,5 градуса.

Прогнозируется, что дожди будут идти практически каждый день, и общая сумма осадков за неделю превысит норму в 1,5-2 раза.

Тем временем, согласно данным ГИС-Центра ПГНИУ, количество осадков за понедельник, 12 августа, и ночь вторника, 13 августа, оказалось ниже, чем ожидалось. В Кунгуре выпало 18 мм, в Чайковском — 17 мм, в Лысьве — 16 мм. В Перми было всего 6 мм осадков.

Днём 13 августа в Прикамье погоду будет определять центральная часть циклона. Облачная зона с дождями переместится на крайний север региона, а в центральных и южных районах, включая Пермь, ожидаются сильные ливни и грозы, которые могут порой быть интенсивными.

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