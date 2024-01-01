Зарина Ситдикова Организаторы «Флаэртианы» объявили шорт-лист фестиваля документального кино В конкурсную программу вошли 40 картин Поделиться Твитнуть

Пресс-служба фестиваля «Флаэртиана»

Организаторы XXIV Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана» отобрали фильмы во всех трёх конкурсных программах 2024 года. Они будут показаны жюри и зрителям 20-27 сентября. Об этом сообщается на сайте кинофорума.

На минувшей неделе был обнародован шорт-лист студенческого конкурса. Ранее стали известны номинанты международной и национальной конкурсных программ.

За «Золотой Нанук» будут бороться авторы 12 фильмов из 12 стран. Это Россия, Китай, Киргизия, Франция, Германия, Израиль, Тайвань и другие. В международную программу вошли картины, посвящённые экологическим проблемам, взаимоотношениям детей с родителями, борьбы с общественным мнением, трудностей взросления и пр.

В национальном конкурсе, как и в прошлом году, количество заявок практически приблизилось к международному. В программу вошли 16 фильмов российских режиссёров. Это документальные истории из жизни людей со всей страны. Они рассказывают о судьбах мастера паровозных дел, воспитателя детского сада, выморозчика судов, потомственного яковода, гвинейца, живущего в Москве и других.

В конкурс студенческих работ вошло 12 фильмов. Истории героев студенческой программы часто про взросление и опыт, который могут не понимать взрослые, но он очень нужен. Молодые режиссёры покажут героев с глубокими проблемами: они ищут смысл и опору в жизни, обращаясь к прошлому и творчеству.

Жюри «Флаэртианы» также выберет лучшие фильмы в номинациях «За открытие новых тем и новых героев» и «За оригинальное художественное решение». Фестиваль пройдёт при поддержке министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры Пермского края.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о фильмах, которые вошли в шорт-лист XI международного кинофестиваля «ЛАМПА».

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