Зарина Ситдикова
Суд обязал застройщика Перми выплатить более 3 млн за гибель работника на производстве
Несчастный случай произошёл осенью прошлого года
Пермский краевой суд обязал АО «СтройПанельКомплект» (СПК) выплатить семье погибшего на производстве работника более 3 млн руб. Об этом сообщается в telegram-канале госоргана.
По данным суда, осенью прошлого года в результате несчастного случая на производственном участке СПК в Свердловском районе Перми погиб формовщик железобетонных изделий и конструкций. Трагический инцидент произошёл из-за нарушения правил охраны труда на предприятии и допущенных скончавшимся мужчиной ошибок.
Компания выплатила матери погибшего компенсацию и взяла на себя расходы на погребение. Прокурор района подал в суд иск о компенсации морального вреда родственникам на сумму 11 млн руб.
Как отметили в суде, в ходе процесса представитель АО «СПК» не оспаривал, что гибель их работника произошла вследствие несчастного случая на производстве, однако настаивал на снижении суммы компенсации.
По решению суда с предприятия в пользу матери и троих детей погибшего взыскано по 800 тыс. руб. Застройщик с этим согласился и не стал подавать апелляционную жалобу.
Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в Пермском крае за 6 месяцев 2024 года в организациях региона зарегистрировано 48 несчастных случаев на производстве с тяжёлыми последствиями, 11 работников погибло.
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