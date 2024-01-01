Зарина Ситдикова Суд обязал застройщика Перми выплатить более 3 млн за гибель работника на производстве Несчастный случай произошёл осенью прошлого года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермский краевой суд обязал АО «СтройПанельКомплект» (СПК) выплатить семье погибшего на производстве работника более 3 млн руб. Об этом сообщается в telegram-канале госоргана.

По данным суда, осенью прошлого года в результате несчастного случая на производственном участке СПК в Свердловском районе Перми погиб формовщик железобетонных изделий и конструкций. Трагический инцидент произошёл из-за нарушения правил охраны труда на предприятии и допущенных скончавшимся мужчиной ошибок.

Компания выплатила матери погибшего компенсацию и взяла на себя расходы на погребение. Прокурор района подал в суд иск о компенсации морального вреда родственникам на сумму 11 млн руб.

Как отметили в суде, в ходе процесса представитель АО «СПК» не оспаривал, что гибель их работника произошла вследствие несчастного случая на производстве, однако настаивал на снижении суммы компенсации.

По решению суда с предприятия в пользу матери и троих детей погибшего взыскано по 800 тыс. руб. Застройщик с этим согласился и не стал подавать апелляционную жалобу.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в Пермском крае за 6 месяцев 2024 года в организациях региона зарегистрировано 48 несчастных случаев на производстве с тяжёлыми последствиями, 11 работников погибло.

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