За полгода на производстве в Прикамье погибли 11 человек Пять смертельных случаев произошли в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По оперативным данным Государственной инспекции труда, в Пермском крае за 6 месяцев 2024 года в организациях региона зарегистрировано 48 несчастных случаев на производстве с тяжёлыми последствиями, включая 33 тяжёлых несчастных случая и четыре групповых. В результате несчастных случаев на производстве за шесть месяцев 2024 года погибло 11 работников. Об этом пишет «Рифей».

Чаще всего травмы получали работники обрабатывающей промышленности (21 несчастный случай с тяжёлыми последствиями — 44%), строители (7 несчастных случаев с тяжёлыми последствиями — 15%), работники торговли и ремонтники автотранспортных средств (5 несчастных случаев с тяжёлыми последствиями — 10%).

Из 43 муниципальных образований Пермского края несчастные случаи с тяжёлыми последствиями зафиксированы в 12. В Перми произошло 23 случая, в т.ч. 5 смертельных, 17 тяжёлых и один групповой. В Березниках зафиксировано 7 случаев, в том числе 5 тяжёлых и 2 групповых. Смертельные случаи также зафиксированы в Чусовском городском округе (2) и по одному в Соликамском, Губахинском, Большесосновском и Краснокамском округах.

Из материалов завершённых расследований несчастных случаев с тяжёлыми последствиями следует, что работники чаще всего получали травмы в результате воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и т.д. (34%), падения с высоты (27%) и происшествий на наземном транспорте (18%).

Основными причинами несчастных случаев стали нарушение технологического процесса (25%), трудового распорядка и дисциплины труда (15%), неудовлетворительная организация производства работ и нарушение правил дорожного движения (по 9%).

Всего, по оперативной информации Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю, за 6 месяцев 2024 года было зарегистрировано 192 несчастных случая на производстве, включая 162 несчастных случая с лёгким исходом. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было зарегистрировано 240 несчастных случаев, 205 из них лёгких.

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