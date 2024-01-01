Пермская телебашня 13 августа включит праздничную подсветку РТРС исполняется 23 года Поделиться Твитнуть

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр

В честь дня рождения Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) 13 августа на телебашнях по всей стране включится праздничная подсветка. На Пермской телебашне она будет работать с 22:00 до 01:00. Об этом сообщили в Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре.

РТРС была создана Указом президента Российской Федерации № 1031 «О создании федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» 13 августа 2001 года.

На сегодня РТРС — одно из самых современных и высокотехнологичных предприятий России, оснащено самым современным передающим оборудованием, системами автоматизированного контроля и управления. Построенная РТРС цифровая телесеть — крупнейшая в мире. Распространение сигналов радио и цифрового телевидения на всей территории РФ обеспечивают более 5 тыс. современных передающих станций.

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