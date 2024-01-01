Сразу 14 человек предстанут перед судом за проведение азартных игр в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Следователями СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 14 участников организованной преступной группы, среди которых были жители Удмуртской Республики и Пермского края. Они обвиняются в совершении преступления по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, а именно в незаконной организации азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе следствия установлено, что с ноября 2022 года по июнь 2023-го обвиняемые незаконно проводили азартные игры в трёх нежилых помещениях жилых домов Чайковского, получив при этом доход свыше 6 млн руб.

Данные противоправные действия были раскрыты благодаря работе следователей и оперативников ГУ МВД России по Пермскому краю.

Для выяснения всех деталей допросили множество свидетелей, провели обыски, изъятие и анализ документации, а также технические судебные экспертизы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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