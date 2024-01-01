Из больницы в Пермском крае массово уволились хирурги Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Трое врачей уволились из хирургического отделения Чайковской городской больницы, среди них — заведующий отделением. Это произошло в июле. Как сообщает Properm.ru, причины в очень напряжённом графике — люди устали жить на работе без должной оплаты.

Отмечается, что из девяти штатных хирургов дежурство распределялось только среди троих специалистов (которые и уволились).

В связи с уходом врачей пациентов из Чайковского с острыми патологиями (например, с аппендицитом) приходилось возить в Воткинск.

Как сообщили в минздраве, в Чайковский в настоящее время откомандированы трое хирургов из краевой клинической больницы. Они будут работать там, пока лечебному учреждению не удастся пополнить штат.

Жители Чайковского также пожаловались на отсутствие врачей-терапевтов в поликлиниках, приём там вынуждены вести фельдшеры.

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