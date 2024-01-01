В Пермском крае наблюдается сезонный рост активных резюме во всех сферах Это связано с выходом на рынок выпускников учебных заведений Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С июля по начало августа в Пермском крае было размещено или обновлено свыше 78,8 тыс. резюме, что на 26,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сравнении с предыдущим месяцем рост составил 10%. По мнению специалистов российской онлайн-платформы hh.ru, рост числа резюме является сезонным и вызван выходом на рынок выпускников учебных заведений.

На данный момент наиболее активно в поиске вакансий находятся работники сферы гостеприимства и ресторанного бизнеса (в июле и начале августа количество резюме увеличилось на 21% по сравнению с июнем), сотрудники автобизнеса (+15%), преподаватели (+13,5%), медицинские работники (+12%) и обслуживающий персонал (+11,5%).

За последний месяц заметно возросло число резюме, поданных специалистами в таких профессиях, как ветврачи (+26%), официанты, бармены и агрономы (+32% на каждую специальность), автомойщики (+26%) и упаковщики (+24%). В то же время наблюдается снижение числа соискателей среди косметологов (-10%) и медицинских представителей (-9%). В общем распределении резюме наибольшую долю занимают рабочий персонал (17%) и продажи (16%).

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