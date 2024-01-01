За неуплату штрафов ГИБДД у жителя Пермского края изъяли автомобиль Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления ФССП по Пермскому краю

Судебные приставы лишили жителя Пермского края принадлежащего ему автомобиля MAZDA 3 2006 г.в. за неуплату штрафов ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Прикамью.

Там пояснили, что в отделе судебных приставов по Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам за мужчиной числился 51 неоплаченный штраф за нарушение правил дорожного движения, а также одна кредитная задолженность. Общая сумма долга составила 110 тыс. руб.

Приставы выяснили, что должник не проживает по месту регистрации, но им также стало известно, что у неплательщика есть автомобиль, и транспортное средство сразу объявили в розыск. Так был установлен маршрут передвижения мужчины, после этого организован выезд для задержания. В ходе облавы сотрудники отдела судебных приставов произвели арест иномарки. Имущество изъяли и поместили на спецстоянку. Если неплательщик не рассчитается с долгами, машину продадут на торгах.

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