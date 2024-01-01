В Перми на фестивале «Флюгер» на артисте загорелась амуниция Пламя потушил охранник Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Во время выступления на фестивале уличных театров «Флюгер» в Перми загорелась амуниция артиста театра «Джамп Энерджи», сообщили очевидцы сайту perm.aif.ru.

Фестиваль состоялся 10 и 11 августа на эспланаде у Пермского академического Театра-Театра. Заключительная часть программы была представлена петербургским театром «Джамп Энерджи», который продемонстрировал огненное шоу.

В представлении артисты использовали факелы, огнемёты и демонстрировали прыжки через огонь. Два акробата выступали на джамперах, к которым были прикреплены искрящиеся петарды. Они выполняли акробатические трюки, прыгая и делая сальто с пиротехническими эффектами.

Во время одного из трюков у одного из артистов загорелась пятка. Зрители заметили огонь, но сначала не поняли, является ли это частью шоу или потенциальной угрозой. Акробат не замечал воспламенения около полминуты, пока один из охранников не подбежал и не потушил пламя. Артист, показывая, что с ним всё в порядке, продолжил свое выступление.

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