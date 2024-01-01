В Пермском крае будут судить бывшую сотрудницу полиции из Краснокамска

Она незаконно выдавала российские паспорта иностранцам

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миграция мигранты паспорта

Фото: ТГ-канал МВД-Медиа

Бывшую сотрудницу отдела по вопросам миграции полиции Краснокамска будут судить за незаконную выдачу российских паспортов. Следователи СК завершили расследование уголовного дела по статье о незаконной выдаче паспорта гражданина РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, с февраля по май 2023 года сотрудница отдела по вопросам миграции ОМВД России по Краснокамскому городскому округу незаконно выдала российские паспорта двум лицам.

Напомним, в июне этого года за аналогичное преступление, совершённое в сентябре 2023 года, приговорили к штрафу бывшего сотрудника краснокамской полиции. Сообщалось, что женщине 1940 г.р. незаконно выдали паспорт.

Издание perm.aif.ru обратило внимание на то, что в обоих случаях речь идёт сотруднице полиции Светлане Можаевой. Эти данные следуют из информации Краснокамского городского суда. По первому делу ей вынесли приговор 15 июля, а материалы второго поступили в суд 8 августа.

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