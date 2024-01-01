В Пермском крае будут судить бывшую сотрудницу полиции из Краснокамска Она незаконно выдавала российские паспорта иностранцам Поделиться Твитнуть

Бывшую сотрудницу отдела по вопросам миграции полиции Краснокамска будут судить за незаконную выдачу российских паспортов. Следователи СК завершили расследование уголовного дела по статье о незаконной выдаче паспорта гражданина РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, с февраля по май 2023 года сотрудница отдела по вопросам миграции ОМВД России по Краснокамскому городскому округу незаконно выдала российские паспорта двум лицам.

Напомним, в июне этого года за аналогичное преступление, совершённое в сентябре 2023 года, приговорили к штрафу бывшего сотрудника краснокамской полиции. Сообщалось, что женщине 1940 г.р. незаконно выдали паспорт.

Издание perm.aif.ru обратило внимание на то, что в обоих случаях речь идёт сотруднице полиции Светлане Можаевой. Эти данные следуют из информации Краснокамского городского суда. По первому делу ей вынесли приговор 15 июля, а материалы второго поступили в суд 8 августа.

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