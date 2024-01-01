Алёна Бронникова Бывшего сотрудника МВД в Прикамье обвинили в незаконной выдаче паспорта РФ Уголовное дело направлено в суд Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Пермском крае суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего сотрудника отдела МВД России по Краснокамскому городскому округу по вопросам миграции. Как сообщает краевое СКР, женщина обвиняется в незаконной выдаче паспорта гражданина РФ.

Следствие установило, что 9 сентября 2023 года инспектор отдела по вопросам миграции, исполняя обязанности начальника, умышленно осуществила незаконную выдачу паспорта иностранному гражданину — женщине 1940 г.р., которая не являлась гражданином РФ и не могла быть документирована российским паспортом. Документ был выдан в нарушение установленного законом порядка.

Факт противоправной деятельности был выявлен следователями совместно с руководством краевого УВМ ГУ МВД России. Следственным отделом Краснокамска проведено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 292.1 УК РФ (незаконная выдача должностным лицом паспорта РФ иностранному гражданину).

Следователи собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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