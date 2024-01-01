В Пермском крае пока не будут закрывать школу в деревне Луговая Местных чиновников обязали сначала сделать дорогу Поделиться Твитнуть

В Прикамье детей из Батуровской средней школы в д. Луговая не будут возить школу на станции Чайковская до тех пор, пока местная администрация не отремонтирует грунтовую дорогу, по которой школьников хотели возить из одного населённого пункта в другой.

Главу Нытвенского округа предупредили об уголовной ответственности за неисполнение предписания прокуратуры. Об этом сообщают «Вести-Пермь».

«Главе Нытвенского городского округа объявлено предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства об образовании. Подвоз несовершеннолетних обучающихся в Батуровской ООШ по автомобильной дороге, находящейся в ненормативном состоянии, осуществляться не может», — заявил и.о. прокурора округа Александр Ставицкий.

Чиновникам поставили срок до 20 августа, но жители сомневаются, что за это время удастся отремонтировать грунтовую дорогу.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале июля жители Луговой Нытвенского округа в Прикамье записали видеообращение к федеральным властям с просьбой сохранить в их населённом пункте единственную школу. С 2018 года местная Батуровская школа работает как структурное подразделение Чайковской школы.

В прошлом учебном году в Батуровской школе обучалось 10 человек, в 2024-2025 учебном году здесь планируют учиться 14 человек. Однако в марте администрация учебного заведения объявила о закрытии подразделения в д. Луговой и организации подвоза детей с 1 сентября 2024 года в Чайковскую школу, которая находится в 25 км от деревни. При этом дорога гравийная. Она находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта. Время, которое школьники будут затрачивать на дорогу, — около 2,5 часа.

Основной причиной закрытия школы в деревне чиновники назвали нехватку педагогов и невозможность социализации детей из-за низкой наполняемости классов. При переводе учеников в Чайковскую школу будет открыта группа дневного пребывания с воспитателем, а также организована возможность заниматься в кружках и секциях.

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