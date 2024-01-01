Ночью 11 августа в Пермском крае ожидается густой туман Поделиться Твитнуть

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, 11 августа ночью местами по Пермскому краю ожидается туман. Он может затруднить движение транспорта, так как видимость на дорогах снизится, и стать причиной дорожно-транспортных происшествий.

Водителям рекомендуется строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, осуществлять движение необходимо с учётом реальной видимости на трассах.

В ГИБДД рассказали, что есть такая рекомендация: в условиях тумана скорость автомобиля в км/ч должна быть меньше половины дальности видимости в метрах. К примеру, если видимость не превышает 100 м, то скорость движения автомобиля в таких условиях не должна быть более 50 км/ч. А если туман слишком густой, и видимость на дороге не превышает двух метров, то ГИБДД рекомендует прекратить движение и остановиться. Причём лучше всего выбрать не обочину, а съезд с дороги. Место стоянки должно обозначаться мигающей аварийной сигнализацией.

Напомним, из-за сильного тумана утром 7 августа воздушные суда из Сочи, Санкт-Петербурга и Антальи не смогли приземлиться в аэропорту Большое Савино и ушли на запасной аэродром. Были задержаны вылеты и из Перми.

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