Утром 7 июля самолёты не могли приземлиться в Перми из-за тумана Рейсы отправили в Екатеринбург, Челябинск и Киров Поделиться Твитнуть

Туман

Алексей Зорин

Утром 7 августа воздушные суда из Сочи и Антальи не смогли приземлиться в аэропорту Перми Большое Савино из-за неблагоприятных погодных условий и совершили внеплановую посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Ночью и утром в районе Перми был густой туман.

Отметим, что пребывание в Кольцово пермских рейсов оказалось недолгим. Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, рейс DP-365 авиакомпании «Победа» «Сочи—Пермь» приземлился в Большом Савино уже в 7 часов 56 минут (примерно на час позже, чем должен был по расписанию), а рейс U6-1560 авиакомпании «Уральские авиалинии» «Анталья—Пермь» прибыл в краевой центр с опозданием на полчаса — в 8 часов 12 минут.

«Оказание комплекса услуг пассажирам находилось на контроле Уральской транспортной прокуратуры», — добавили в надзорном ведомстве.

Судя по данным онлайн-табло пермского аэропорта, на запасные аэродромы в Челябинск и Киров сегодня утром по той же причине были отправлены рейсы из Санкт-Петербурга. Они прибыли в Пермь с опозданием на час-полтора.

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