В Пермском крае количество частных инвесторов за июль выросло на 7,1 тысячи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По состоянию на конец июля 2024 года в Пермском крае число частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, достигло 732,7 тысячи человек, увеличившись на 7 159 за месяц. Эта информация была опубликована пресс-службой Московской биржи.

В июле 2024 года на фондовом и облигационном рынках Московской биржи сделки проводили 87 371 индивидуальный инвестор, что на 28% больше по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года.

Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых частными инвесторами в Пермском крае, составило 127,2 тысячи.

Общее количество физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже на конец прошлого месяца составило 32,8 миллиона, при этом было открыто 58,7 миллиона счетов.

Объём торгов на Московской бирже в июле 2024 года составил 128 триллионов рублей, что превышает 103,7 триллиона рублей в июле 2023 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.