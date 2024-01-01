Котёнка снежных барсов в Пермском зоопарке назвали в честь реки Поделиться Твитнуть

фото: Пермский зоопарк

Голосование за имя для котёнка из семьи снежных барсов, обитающей в Пермском зоопарке, завершено. Об этом сообщает тг-канал «Телеграмма РЖД» (барсы в городском зверинце находятся под опекой Российских железных дорог).

Участие в опросе приняли более 55 тыс. человек. Из предложенных десяти имен наибольшее число голосов собрал вариант Юнгур — в честь реки, расположенной в Сайлюгемском заповеднике в долине Северо-Чуйского хребта в Республике Алтай.

Длина реки составляет 36 км, и её резкий уклон делает её привлекательной для рафтинга. Река делится на три участка: «Стремительный Юнгур», «Весёлый Юнгур» и «Строптивый Юнгур». На последнем километре, впадая в реку Аргут, Юнгур течёт через каньон, где расположено множество сложных порогов, известный как каньон Юрия Визбора. Над ним по правому берегу, на высоте около 30 метров, проходит тропа диких животных.

В переводе с алтайского и тувинского языков, имя Юнгур означает «звонкий» или «голосистый».

Напомним, в Пермском зоопарке впервые с 2019 года появились на свет два котёнка снежных барсов. Это первое потомство для самки по кличке Аксу, которую спасли из браконьерской ловушки в таджикских горах, а отцом является самец Снежек. Одному из котят решил дать имя, устроив народное голосования в Интернете.

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