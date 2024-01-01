Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае планируется строительство 40 новых котельных За прошлый осенне-зимний период в регионе произошло 149 аварийных отключений теплоснабжения Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края 9 августа министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Артём Балахнин сообщил о ходе подготовки теплосетей к осенне-зимнему отопительному сезону. По его словам, за прошлый отопительный сезон в регионе произошло 149 аварийных отключений теплоснабжения, причиной тому — большая (около 9,5 тыс. км) протяжённость теплосетей и высокая степень их изношенности — более 64%, что сравнимо со средним показателем по России — 65%.

На сегодняшний день темпы замены изношенных сетей не превышают 2% в год, что, по словам министра, сопоставимо с темпами естественной деградации сети. Несмотря на то, что в тарифы теплоснабжающих организаций включены средства на текущий и капитальный ремонт сетей, этого недостаточно, и сегодня требуется серьёзное обновление всей сферы ЖКХ.

Для этого в Пермском крае утверждена комплексная программа модернизации коммунальной инфраструктуры до 2030 года. В настоящее время идёт строительство десяти современных котельных в шести муниципалитетах, затраты составят 757,7 млн руб.

Всего на 2024-2026 года на программу модернизации выделяется почти 1,5 млрд руб. Планируется за три года построить 40 новых источников теплоснабжения и заменить более 55 км теплотрасс в 12 муниципалитетах, что позволит повысить качество коммунальных услуг для 650 тыс. человек.

Благодаря мероприятиям комплексной программы в 2025 году планируется довести показатель темпа замены изношенных сетей до 5% в год.

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