Силовики предотвратили незаконный экспорт военных противогазов из Пермского края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ФСБ совместно с Пермской таможней предотвратили незаконный экспорт военных противогазов в Европу. Суд Соликамска вынес приговор местному жителю, обвинённому в контрабанде военно-технической продукции.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ, в 2022 году гражданин Соликамска скрывал от таможенных служб Российской Федерации информацию о военном оборудовании, пересылаемом в международных почтовых отправлениях, используя недостоверные сведения. Конкретные детали о типе оборудования не раскрываются.

Следственные органы возбудили дело по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда товаров военного назначения). Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему три года условного лишения свободы и штраф 60 тыс. руб.

«Коммерсантъ-Прикамье» нашёл в картотеке Соликамского городского суда данное дело. Согласно его материалам, обвиняемый, Илья Гильманов, отправил за границу противогазы ПМК-4, которые относятся к военно-технической продукции. Первоначально суд возвратил дело прокурору, однако краевой суд отменил это решение.

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