Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на выходные Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 9 по 11 августа погоду в Пермском крае продолжит определять северный антициклон, поэтому осадков в регионе не ожидается. Исключением могут стать юго-западные районы Прикамья. Там в воскресенье вероятны небольшие дожди. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на ГИС-Центр Пермского университета.

Температура воздуха в регионе в дневные часы окажется в пределах +17°...+20°, но по востоку ожидается на 1° или 2° прохладнее.

В ночные часы похолодает до +6°...+11°, на востоке края — до +3°...+5°. Это на 2°-4° холоднее климатической нормы.

По предварительным прогнозам, на следующей неделе, с 12 по 18 августа, похолодание в Прикамье немного усилится — в дневные часы ожидается +17°...+19°, также возобновятся небольшие дожди. Последний месяц лета становится всё больше похож на начало осени, обещанного возвращения летней погоды пока не предвидится.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.