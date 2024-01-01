Фонда «Пермь-300» за четыре года привлёк более 116 млн рублей Эти средства были направлены на обустройство общественных зон и другие проекты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 2021 по 2024 год фонд «Пермь-300» собрал 116,4 млн руб., большую часть которых внесли местные предприятия и организации. Об этом сообщил мэр Перми Эдуард Соснин.

Эти средства были направлены на обустройство общественных зон, включая бульвар на ул. Металлистов и скверы имени Дзержинского, Морозова, «Желаний», «Победителей», «Мемориал Победы», а также места отдыха на улицах Братьев Варовых, Торговой и Академика Веденеева.

При содействии фонда был воплощён в жизнь социальный проект «Год юбилеев», другие культурно-просветительские инициативы.

Фонд также активно помогает жителям Прикамья, находящимся в зоне специальной военной операции: с 2022 года был открыт специальный счёт для пожертвований, на средства которого были закуплены квадрокоптеры, тепловизоры, маскировочные костюмы и др. Руководители фонда планируют и дальше работать в этом направлении.

Также в 2024 году фонд собирается реализовать проекты по благоустройству аллеи на шоссе Космонавтов у фабрики Гознак и установке памятника участникам СВО в сквере у «Дома чекистов».

В перспективе фонд планирует развивать арт-резиденцию, Центральный выставочный зал, Дом писателя.

Напомним, НКО «Фонд содействия развитию города Перми «Пермь-300» был создан в 2016 году. Заявленные цели организации — поддержка юбилейных мероприятий к празднованию Дня города в 2023 году, благотворительность, реализация культурных и социальных программ, а также формирование положительного имиджа Перми.





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